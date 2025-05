Cento, Sabato 17 maggio, Notte Europea dei Musei 2025: tutte le iniziative previste a Cento

Anche quest’anno la Civica Pinacoteca il Guercino partecipa alla Notte Europea dei Musei, fissata per sabato 17 maggio. “Un momento significativo” dichiara l’Assessora Bidoli “in un ci uniamo con il nostro prezioso patrimonio culturale a un evento di portata europea, strettamente connesso all’International Museum Day, iniziativa promossa da ICOM, che quest’anno pone l’attenzione sul futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione: tematica più che mai attuale che ci pone di fronte a numerose questioni cruciali”.



Per l’occasione, sabato 17 la Pinacoteca e la Chiesa di San Lorenzo saranno aperte gratuitamente dalle 10 alle 24 e al loro interno, ma non solo, si svolgeranno numerose iniziative gratuite: visite guidate tematiche, laboratori didattici, intrattenimenti musicali e molto altro.



Il tema scelto a Cento per celebrare la Notte Europea dei Musei e l’International Museum Day, sarà il paesaggio. Inventato, o reale, celebrato o narrato, incantevole o poetico, emozionante o struggente, il paesaggio è sempre espressione di sentimenti, riflessioni, amore per il luogo natio.

Per questo, la sala mostre della Pinacoteca ospiterà un nuovo allestimento incentrato sui dipinti del Guercino provenienti da Casa Pannini: a loro sarà dedicata una visita guidata gratuita, sabato alle ore 17.00, dal titolo “Tra natura e artificio. Il paesaggio di casa Pannini”, condotta da Lorenzo Lorenzini.

Per i più piccoli invece vengono riservati due laboratori didattici, uno sabato 17 e l’altro domenica 18 maggio, entrambi alle ore 16.00: “Luci, ombre e paesaggi!”.

Dal paesaggio dipinto al paesaggio en plein air, attraverso un “Trekking guerciniano” organizzato domenica 18 maggio alle ore 10 da Ilaria Bertelli: si tratta di una camminata fra Cento e Pieve di Cento, alla scoperta della natura immortalata nelle opere del giovane Guercino.

Anche la musica riserva suggestioni ambientali e paesaggistiche: i visitatori che entreranno nei musei centesi, sabato pomeriggio, potranno ammirare le opere d’arte accompagnati dalle melodie del violino di Cosimo Quaranta, presso San Lorenzo, mentre all’interno della Pinacoteca risuoneranno le note di un duo femminile, la pianista Leonora Milovanova e la fisarmonicista Manuela Turrini.



Entrando nel vivo della Notte dei Musei, al calar della sera di sabato 17 alle ore 20 e alle ore 21, presso la Pinacoteca si potrà assistere a una performance di danza butoh, ideata appositamente per l’occasione dalla danzatrice Federica Malavolti. Il progetto, promosso dal Centro Studi Internazionale il Guercino, ha l’intento di valorizzare una figura di talento del territorio e di offrire al pubblico la possibilità di vivere lo spazio museale come scenario di una esperienza emozionale in cui le opere d’arte esposte sono l’elemento di ispirazione per una diversa prospettiva sul patrimonio culturale. In particolare, la scelta di una performance di danza butoh consente di conoscere un ambito della teatralità contemporanea che, per la sua dimensione introspettiva e alchemica, suggerisce la trasformazione dalla fisicità corporea alla spiritualità, rivelando una profonda connessione con la sacralità delle opere del Guercino.



Nella chiesa di San Lorenzo, a partire dalle 21.30, piccoli concerti dell’Orchestra barocca di Bologna celebreranno le opere seicentesche custodite nel museo, attraverso l’esecuzione al clavicembalo, violoncello e flauto barocco di antiche musiche coeve.



La notte è il momento in cui appaiono i fantasmi. I luoghi più suggestivi di Cento faranno da cornice alla visita guidata animata La Cento degli spiriti, che partirà dalla Rocca alle ore 21 e toccherà alcune emergenze monumentali del centro storico. In questi luoghi il pubblico s’imbatterà in misteriosi personaggi giunti dal passato che sveleranno i loro segreti: peripezie di giovani ardimentosi e preti coraggiosi, campagne militari e fughe rocambolesche, odi secolari e amori eterni, avventure galanti e passioni artistiche, morti sventurate e afflati mistici.



Per maggiori dettagli e modalità di prenotazioni, consultare il sito del Comune di Cento e/o della Pinacoteca Civica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...