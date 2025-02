CENTO. Scontri al termine dell’incontro di basket. Arrestato un 24enne per lancio di oggetti e porto di oggetti atti ad offendere

Ieri sera 19 febbraio, al termine dell’incontro di basket casalingo tenutosi alla Baltur Arena tra il Sella Cento e la VL Pesaro si sono vissuti attimi di tensione tra i supporter delle due squadre. Le due fazioni, grazie al cordone di sicurezza composto dai militari della Compagnia Carabinieri di Cento e da quelli del 4 ° Battaglione CC Veneto di Mestre, non sono entrate in contatto ma, durante un vicendevole scambio di insulti ha fatto seguito un altrettanto lancio di oggetti, che è stato immediatamente sedato dai militari che hanno disperso i facinorosi.

Tra questi è stato individuato un supporter locale, 24enne, intento a scagliare dei bastoni nei confronti dell’altra tifoseria e per il quale è stato tratto in arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cento per lancio di oggetti durante una manifestazione sportiva e per possesso di oggetti atti ad offendere in quanto, oltretutto, trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.

