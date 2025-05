CENTO: Sen. Balboni (Fd’I) su telefono tolto in classe, querelerò sindaco di Cento, chiedero’ ispezione a Valditara

Roma, “Al piu’ presto depositero’

in procura una querela per il reato di diffamazione a mezzo

stampa nei confronti del sindaco di Cento Accorsi, il quale

in una dichiarazione pubblicata in data odierna si esprime

in modo gravemente lesivo della mia reputazione, affermando

che avrei travisato deliberatamente i fatti al fine di

attaccare ‘apertamente un insegnante per aver preso

provvedimenti disciplinari verso chi inneggia Hitler e i

forni crematori’. Si tratta di una falsita’ madornale”,

dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia

Alberto Balboni. “Tra l’altro, quando ho depositato

l’interrogazione non ero a conoscenza, ne’ potevo esserlo

perche’ non ancora resa pubblica dalla preside, della nota

disciplinare inflitta alla classe, per fatti che per primo

sono a deprecare ma che tuttavia nulla hanno a che vedere

con l’episodio da me stigmatizzato, cioe’ il grave atto di

bullismo politico ex cathedra contro uno studente modello,

come ho gia’ spiegato. Di questa affermazione gravissima il

sindaco di Cento dovra’ rispondere avanti l’Autorita’

giudiziaria. Aggiungo che proprio ieri sono stato contattato

da alcuni genitori di studenti dell’Istituto Bassi Burgatti,

che mi hanno rappresentato una situazione molto preoccupante

al suo interno a causa di continui e ripetuti atti simili a

quelli oggi giunti alla ribalta solo in seguito alla mia

interrogazione. Un certo numero di studenti – prosegue

Balboni – avrebbe addirittura intenzione di cambiare scuola.

Ho quindi deciso di chiedere al ministro dell’Istruzione che

disponga un’ispezione per accertare la sussistenza e la

diffusione di comportamenti indisciplinati all’interno

dell’istituto e soprattutto l’identita’ degli studenti che

inneggiano al Duce, a Hitler o ai forni crematori, fatto

gravissimo e inaccettabile tanto piu’ che da quanto mi e’

stato riferito pare non sia la prima volta che avviene. Si

tratta – conclude – di una indagine che ritengo

indispensabile per circoscrivere e porre rimedio a quanto

emerso in questi giorni e che potrebbe rappresentare solo la

punta dell’iceberg”

Mi piace: Mi piace Caricamento...