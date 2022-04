CENTO: Si è costituita nella caserma dei Carabinieri di Cento ‘Pamela’ Andress la sedicente estetista brasiliana ricercata dopo la morte di Samantha Migliore

Si è costituita dai carabinieri a Cento la persona ricercata nel Modenese in relazione alla morte di Samantha Migliore, deceduta dopo un ‘ritocco’ estetico al seno in casa ieri pomeriggio a Maranello. Ai carabinieri l’estetista (un transessuale brasiliano che si fa chiamare ‘Pamela’) si è presentato accompagnato dai legali, ed è stato arrestato con l’accusa di morte conseguente ad altro reato, in questo caso si ipotizza l’esercizio abusivo di professione medica.

Nei confronti di questa persona procedono i carabinieri di Modena e Maranello con l’autorità giudiziaria di Modena.

La giovane mamma, 35enne, è morta dopo un trattamento a fini estetici al seno fattole in casa da una persona non si sa se e quanto qualificata e che, sopraggiunti i sintomi del malore, si è data alla fuga.

Si era sottoposta a un trattamento estetico in casa, una puntura per ‘sollevare’ il seno, ma, purtroppo, è morta dopo essere giunta all’ospedale a Baggiovara, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita. La donna, Samantha Migliore, si era rivolta a una persona per sottoporsi al trattamento estetico, ma ha accusato un malore ed è deceduta al suo arrivo in ospedale. La donna che ha effettuato il trattamento si era data alla fuga per poi costituirsi nella caserma dei carabinieri di Cento venerdì scorso. La 35enne si era da poco risposata. Lascia 5 figli. La donna, tra l’altro, era sfuggita ad un tentato omicidio ad opera di un suo ex alcuni anni prima.

Era il 16 novembre del 2020 quando il suo ex compagno entrò con un mazzo di fiori e le sparò in testa. Il proiettile la colpì di striscio e Samantha Migliore riuscì a salvarsi. Samantha si era risposata lo scorso marzo, lasciandosi alle spalle la terribile storia con Giuseppe Micillo, condannato in Appello a 7 anni e 4 mesi per tentato omicidio.

L’estetista, da quanto si apprende, sembra fosse stata contattata attraverso il web contrattando il trattamento di sollevamento del seno per 1.200 euro. Pamela Andress sembra sia molto nota nel mondo dei transegender e pare offrisse questi trattamenti attraverso contatti su internet.

