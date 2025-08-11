CENTO SI PREPARA AD ACCOGLIERE MIGLIAIA DI VISITATORI PER LA SUA STORICA FIERA

ANCORA 30 GIORNI ALLA FIERA DI CENTO: TRADIZIONE E FUTURO AL CENTRO

Manca un mese alla Fiera, il conto alla rovescia è iniziato. Dall’11 al 14 settembre torna la grande festa del territorio: spettacoli, eventi e il ritorno del premio “Guercino d’Oro”, rinnovato e dedicato alle eccellenze locali. Confermati il sostegno dei Partner e la forte partecipazione della comunità.

Cento (FE), 11 agosto 2025 – Manca esattamente un mese all’apertura della 441ª edizione della Fiera di Cento, appuntamento storico e popolare che dall’11 al 14 settembre 2025 tornerà ad animare il centro della città con spettacoli, stand, attività per famiglie, talk, musica dal vivo, tradizione e innovazione.

Un evento che già dal titolo – “Cuore della città” – dichiara la sua natura: una festa di piazza aperta a tutti, ma anche un volano per il territorio, tra memoria viva e slancio contemporaneo. La 441ª edizione segna la rinascita e il rinnovamento della Fiera, che accoglie nuove energie e rafforza la propria identità come momento di coesione, crescita e partecipazione collettiva.

«La Fiera di Cento è il nostro modo più autentico per raccontare chi siamo», spiega l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Filippo Taddia. «Un’occasione in cui tradizione, imprese, cultura e partecipazione trovano spazio in un unico grande racconto collettivo. Invitiamo sin da ora tutti a segnare queste date: sarà una Fiera che lascerà il segno.» – conclude l’Assessore.

Il ritorno del “Guercino d’Oro”: una tradizione che si rinnova

Tra le novità più significative dell’edizione 2025, il rilancio del Premio “Guercino d’Oro”, che sarà conferito durante la Fiera a personalità di spicco del mondo imprenditoriale, associativo, culturale e professionale del territorio. Un nome che richiama la memoria storica del territorio: il “Guercino d’Oro” affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando veniva assegnato prevalentemente a celebrità non legate al territorio centese. Oggi torna con una veste completamente rinnovata e con uno spirito coerente con la missione della Fiera: celebrare le eccellenze locali, guardando al futuro senza dimenticare il valore delle proprie origini.

I Partner: vicinanza e sostegno concreto

Anche quest’anno la Fiera potrà contare sul sostegno di importanti realtà imprenditoriali che affiancano l’organizzazione con una partecipazione attiva e radicata nel tessuto locale. Tra i partner ufficiali dell’edizione 2025: Banca Sella insieme a Banca Patrimoni Sella & C. e Felsinea come Main Partner e Generali Ag. Baruffaldi, Confidence Hotel e Home Servizi come Official partner, tutti nel segno fattivo di vicinanza e sostegno alla comunità e al territorio.

Il programma dettagliato degli eventi, i protagonisti degli spettacoli e tutte le informazioni logistiche saranno svelati nei prossimi comunicati stampa.

