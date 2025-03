Cento, Si sono concluse le attività di assegnazione degli orti urbani, organizzati due incontri per i nuovi ortisti

Si sono concluse nella giornata di ieri le attività di consegna degli appezzamenti di orti urbani.



La prima fase di assegnazione è stata un successo, ben 78 sono state le richieste avanzate dai cittadini e 7 gli spazi richiesti da enti del terzo settore. Nelle prossime settimane, sarà cura dei servizi sociali riaprire i termini per riassegnare le restanti 13 piazzole rimanenti.



“Sono molto contento di questo primo risultato, sintomo che c’è voglia di socialità, sicuramente darà i suoi frutti” le parole del Vice Sindaco Salatiello.



Intanto, nelle giornate del 12 e 19 marzo alle ore 21:00 in Sala Zarri sono stati organizzati due appuntamenti per i nuovi ortisti e per tutti gli appassionati.



Il primo incontro, mercoledì 12 marzo, a tema “Tecniche e approfondimenti posturali per curare il proprio orto senza inconvenienti fisici”, a cura di Stefano Lenzi, ISA Aplomb.



Il secondo incontro, mercoledì 19 marzo, a tema “Tecniche per limitare l’uso di acqua e prodotti nella coltivazione del proprio orto”, a cura di Gabriele Giorgi, Az. Agr. Arcadia.

La nostra intervista al vicesindaco Vito Salatiello che annunciava l’avvio alla fase finale del progetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...