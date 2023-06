CENTO: SICUREZZA, FDI PUNTA IL DITO CONTRO L’AMMINISTRAZIONE

A seguito dei numerosi e recenti eventi di vandalismo e furti che hanno colpito diverse attività centesi, Fratelli d’Italia esprime solidarietà a tutte le realtà che sono state colpite. Spiegano così i Consiglieri Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone:<< Siamo esterrefatti dai continui soprusi che le attività centesi devono subire a causa di continui furti e atti vandalici, allo stesso tempo rimaniamo ancora più stupiti dall’Amministrazione che continua, in numerose occasioni, ad affermare che a Cento non esista nessun problema e che tutto sia colpa di una percezione errata della sicurezza. I problemi in realtà sono ben evidenti a tutti, non si può più parlare di percezione. L’ Amministrazione continua a definire Cento come una Città plurale e sicura, ma gli eventi dimostrano il contrario. Come Fratelli d’Italia interrogheremo, nella prossima seduta utile di Consiglio, l’Assessore competente ed il Sindaco per capire come l’Amministratore abbia intenzione di attivarsi per risolvere questo problema che sta gravando sulle spalle dei cittadini. Per aiutare le attività presenti sul territorio e per incentivare nuove aperture serve più sicurezza e non solo la sua percezione. Già da tempo segnaliamo la mancanza di una adeguata illuminazione, ma nulla è cambiato, non possono sempre esser i cittadini a pagare.>>

