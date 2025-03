CENTO: Sorpreso con stupefacente, denaro e materiale per il confezionamento. Arrestato per spaccio 43enne disoccupato

Nel pomeriggio del 15 marzo scorso i Carabinieri della Stazione di Renazzo hanno arrestato un 43enne residente nel centese per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Ai militari non è passato inosservato l’andirivieni dell’uomo a bordo della propria auto per le vie della frazione di Cento, tanto da decidere di sottoporlo a controllo. I sospetti si sono rivelati fondati: durante le operazioni il 43enne appariva molto agitato anche perché da subito i militari notavano un ritaglio di cellophane tipicamente utilizzato per confezionamento droga. Tutto ciò ha portato i Carabinieri ad una approfondita perquisizione dell’uomo e dalla sua autovettura che ha permesso di recuperare 2 grammi di cocaina e una dose di hashish, due bilancini elettronici e 430 euro in contanti. Successivamente presso il domicilio dell’indagato, venivano rinvenuti ulteriori 20 grammi di cocaina e mille euro in contanti, ben nascosti nel garage dell’abitazione. Stupefacenti, denaro e materiale per il confezionamento, ritenuti provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.

Per il 43enne è scattato l’arresto in flagranza di detenzione a fini di spaccio di droga e, come disposto dal PM di turno presso la Procura estense, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e condannato l’imputato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa.

