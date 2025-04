CENTO: Sporco e abbandono in pieno centro, la denuncia di un cittadino

E’ la denuncia di un cittadino che segnala l’abbandono di una zona adiacente alla Piazza del Guercino. “Che il parcheggio Piazza Albaregia in pieno centro storico sia abbandonato a se stesso non vi è alcun dubbio!” Stando alla segnalazione di un cittadino attraverso una pagina Facebook (come si nota dalle foto) in un gruppo centese ci sarebbero “Erbacce, luci accese 24 ore ma molte con lampadine fulminate sono sotto gli occhi di tutti o meglio a tutti meno a chi dovrebbe vegliare e fare ordine.” Il cittadino aggiunge: “Ho tentato invano di scrive a “picone” ma pure lui non è riuscito a fare nulla! E’ vero, il comune di Cento ha ben altri problemi ma noi utenti ogni giorno paghiamo il parcheggio e come minimo un po’ di decoro non farebbe male!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...