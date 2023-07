CENTO: Tamponata la vettura di servizio dei Carabinieri

Un banale tamponamento ha generato molta curiosità questa mattina attorno alle 11.30 all’ingresso della Città del Guercino. L’incidente ha visto un suv tamponare una vettura in servizio dei Carabinieri di Cento. Il sinistro è avvenuto sulla trafficatissima via Ferrarese mentre le due vetture stavano percorrendo la strada in direzione centro. A farne le spese sono stati i due militari in servizio a bordo dell’Alfa Romeo. I due carabinieri sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro. Nessuna conseguenza grave per i due militari in servizio a parte il purtroppo classico ‘colpo di frusta’ dovuto all’impatto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cento. Per la particolarità del sinistro che ha visto coinvolta una pattuglia in servizio, si sono portati sul luogo anche il Maggiore Roberto Petroli, comandante della Compagnia Carabinieri e il Tenente comandante il NORM sempre di Cento. Molta la curiosità che ha destato tra i passanti il particolare sinistro.

