Cento-Teatro Pandurera: Anna Valle e Gianmarco Saurino in SCANDALO inaugurano la stagione 25 -26-venerdì 24 ottobre – video sul canale YouTube

Tutto pronto per l’apertura della Stagione Teatrale 2025/2026 di Fondazione Teatro G.Borgatti, al Teatro Pandurera di Cento.

Venerdì 24 ottobre alle ore 21 andrà in scena “Scandalo” il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo…perchè il desiderio di una donna fa sempre paura. Non se ne parla mai, porta scompiglio, è eversivo, rivoluzionario, scandaloso.

Sul palco Anna Valle e Gianmarco Saurino, due interpreti amatissimi dal pubblico che porteranno sul palco una storia intensa e attuale, per dare il via ad un cartellone ricco di emozioni, grandi nomi e teatro di qualità.

Un debutto d’eccezione che promette emozioni forti e una serata all’insegna della grande prosa.

SINOSSI Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compa- gnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Alice, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola. Fino a quando in casa non arriva Andrea, un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffre- do. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.

Nota dell’autore ‘Scandalo è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femmi- nile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su tutto ciò che si può dire e non dire, fare e non fare o, nel mondo letterario, scrivere e non scrivere. Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno. L’amore è sempre uno scambio. Sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale.” Ivan Cotroneo

