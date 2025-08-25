CENTO: Tenta di rubare cosmetici e alimenti danneggiando il sistema antitaccheggio. Arrestato 22enne dai Carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso 24 agosto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cento, coadiuvati dai colleghi della Stazione del capoluogo, hanno arrestato un 22enne straniero, residente in altra provincia, ritenuto responsabile di un furto all’interno di un esercizio commerciale del centro. L’uomo mimetizzatosi tra i clienti impegnati a visionare e scegliere i prodotti, non è tuttavia passato inosservato al personale addetto alla vigilanza del punto vendita, che ha colto nell’uomo un atteggiamento eccessivamente disinvolto, al punto di far sorgere dei dubbi sulle effettive intenzioni. Senza mai perderlo d’occhio lo hanno seguito tra gli scaffali e la merce esposta, notando che all’interno del carrello aveva posizionato uno zaino e dei prodotti in vendita (cosmetici ed alimentari). Fin qui nulla di particolarmente anomalo, se non che dopo poco, il 22enne, abbandonato il carello questa volta vuoto, si è diretto velocemente verso l’uscita “senza acquisti” con lo zaino sulle spalle, facendo così scattare l’allarme della barriera antitaccheggio. I Carabinieri della città del Guercino, nel frattempo allertati e giunti sul posto, hanno fermato e perquisito l’uomo rinvenendo all’interno dello zaino, anch’esso prelevato dagli scaffali, generi alimentari e cosmetici per un valore di oltre 400 Euro. I militari hanno inoltre constatato che alcuni degli oggetti prelevati avevano ancora parti del sistema antitaccheggio, che per la fretta di guadagnare l’uscita non erano stati interamente rimossi. La merce recuperata è stata restituita al punto vendita, mentre il 22enne è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato e accompagnato, come disposto dall’A.G. estense, nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terre del Reno, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del 25 agosto il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza ad altra data.

