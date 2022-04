CENTO: Tentano un furto al “Bennet”, fermati dalla vigilanza ed arrestati dai Carabinieri

Nel corso della serata di sabato 16 aprile alla Centrale Operativa 112 dei Carabinieri di Cento perveniva una richiesta di intervento da parte del personale della vigilanza del supermercato “Bennet” di via Matteo Loves, che aveva notato una coppia di stranieri aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato e, all’uscita dalle casse, i sistemi antitaccheggio avevano suonato. Sul posto interveniva la pattuglia della Stazione di Renazzo, che identificava una coppia romena I.N.G., 29 enne operaio, noto agli uffici di polizia, e la convivente C.C., 27 enne casalinga, entrambi residenti nel modenese. I due, a seguito della perquisizione personale, venivano trovati in possesso di varia merce, occultata sotto gli abiti, asportata dal supermercato, da cui erano stati rimossi gran parte dei dispositivi antitaccheggio, il tutto per un valore di oltre 450 euro. La refurtiva recuperata veniva restituita al direttore del supermercato, mentre la coppia veniva arrestata e trasferita presso la Caserma di Renazzo. Dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria gli arrestati venivano rimessi in libertà, in attesa del processo per direttissima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...