Cento, Torna a splendere il marmo della Statua del Guercino

Torna a splendere il marmo della Statua del Guercino, grazie agli interventi di restauro che l’Amministrazione ha programmato insieme all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. L’Assessore Bidoli “La bellezza della Statua del Galletti riemerge dopo tanti anni di trascurata manutenzione. Un intervento di prestigio ed importanza dal punto di vista culturale”

Si è concluso in una decina di giorni il cantiere per il restauro della Statua raffigurante il celebre cittadino e pittore centese, realizzata dallo sculture Stefano Galletti tra il 1861 e il 1862 e collocata nel cuore centro della città, in Piazza del Guercino.

“Attendevamo questo cantiere da quando, nel febbraio del 2022, abbiamo sottoscritto una convenzione con l’Accademia delle Belle di di Bologna per sviluppare sinergie nell’ambito dello studio, del recupero e della valorizzazione dei manufatti del patrimonio artistico centese. Tra queste, la possibilità per le studentesse e gli studenti di lavorare sul campo, intervenendo direttamente sui beni storici e culturali della nostra città.” commenta l’Assessore alla cultura Silvia Bidoli, che in prima persona si è occupata della creazione di questa convenzione. E prosegue “Un primo intervento insieme è stato realizzato sui mosaici del Giardino del Gigante, e oggi si conclude il pezzo forte: la docente dell’Accademia Miriam Ricci e le sue studentesse, hanno riportato all’originario splendore il marmo della nostra Statua del Guercino. Per questo, desidero ringraziare con nome e cognome le ragazze che hanno lavorato – sotto il sole cocente – per restituire a Cento la bellezza del suo più importante monumento. Ringrazio Maria Larentis, Lia Masiero, Annachiara Sottili, Alessia Ventaloro, Emilia Petri e Flora Filiani nonché certamente, la docente Miriam Ricci grazie alla quale è stato possibile realizzare tutto questo. Un doveroso ringraziamento anche alla Direttrice dell’Accademia, la Prof.ssa Cristina Francucci e al Diretto del Dipartimento di Restauro, Prof. Alfonzo Panzetta per aver sostenuto e promosso questa convenzione.”

“E’ stata una grande emozione per me seguire passo passo il cantiere, le operazioni di restauro e di recupero. L’intervento è stato importante perché la Statua necessità di ritocchi importanti, dopo anni di trascurata manutenzione e l’azione degli agenti atmosferici, nonché – purtroppo – alcuni piccoli atti vandalici che l’avevano deturbata” prosegue l’Assessore Bidoli “Ora, abbiamo nel cuore della città la Statua del nostro illustre concittadino rimessa a nuovo, pronta ad accogliere la prossima riapertura della Pinacoteca che ospita le opere del Guercino, nel novembre 2023.”

“Si tratta di un ottimo biglietto da visita per la città, che si appresta a riavere aperto il principale luogo di cultura, dedicato al nostro importante pittore. E’ anche un segno di attenzione verso il centro storico, nel quale sta proseguendo l’impegno dell’Amministrazione verso il decoro e l’attrattività.” conclude l’Assessore Bidoli.

