Ritorna la magia delle Autostoriche a Cento nel consueto appuntamento – mercoledì 12 luglio a partire dalle ore 18.00 in centro storico – promosso da Ascom Confcommercio con il supporto del prestigioso Club Motoristico Officina Ferrarese ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale della città del Guercino. Un appuntamento da non perdere per ammirare bolidi di altri tempi all’interno di un centro storico e della sua filiera di attività di vicinato, tra shopping e degustazioni.

