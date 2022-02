CENTO, UN COMUNE VIRTUOSO: IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE PER DEBITI COMMERCIALI

“Pagare tempestivamente le fatture per i debiti commerciali, significa rispettare gli impegni assunti coi fornitori di beni e servizi del Comune, garantendo ossigeno e liquidità alle imprese e al contempo un vantaggio per il bilancio comunale, esonerato dall’accantonare fondi a garanzia per detti pagamenti”.

Così l’Assessore al Bilancio Carlotta Gaiani commenta l’obiettivo centrato nel 2021, formalizzato con delibera di Giunta del 27/1/2022: “Il Comune di Cento, grazie ad una buona capacità di programmazione della spesa e ad una efficiente gestione, nel 2021 ha effettuato pagamenti di fatture per circa venti milioni di euro garantendo non solo il rispetto dei tempi di legge, ma anche un anticipo medio di 7 giorni sulle scadenze. Anche così si rafforza l’economia di un territorio. Proseguiremo con determinazione nel nostro impegno a sostegno degli operatori economici anche in futuro”.

