  • Ven. Mar 13th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

Cento – Un importante riconoscimento per Gioventù Nazionale. Filippo Roncarati entra nel coordinamento provinciale

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 13, 2026
Post letto da: 103


Domenica 8 marzo, durante il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara – il movimento giovanile di Fratelli d’Italia – Filippo Roncarati è stato eletto membro del coordinamento provinciale.
Un risultato che rappresenta motivo di soddisfazione per la realtà centese del movimento e per il lavoro portato avanti sul territorio dai giovani militanti.
«Questa elezione – dichiara Roncarati – rappresenta per me una grande responsabilità e un’opportunità per continuare a lavorare con ancora più impegno per i giovani del nostro territorio. Credo fortemente nell’importanza della presenza dei giovani nella politica: portare idee, energie e una visione per il futuro è fondamentale per costruire una classe dirigente consapevole.
Gioventù Nazionale è prima di tutto una comunità di militanti, di ragazzi che scelgono di investire il proprio tempo, le proprie energie e la propria passione per costruire qualcosa che vada oltre il presente e che possa durare nel tempo. È questo spirito di impegno e appartenenza che ci spinge ogni giorno a lavorare nei territori, tra i giovani, per far crescere una realtà politica viva e radicata».
A esprimere soddisfazione anche il presidente di Gioventù Nazionale Cento, Davide Alagna: «L’elezione di Filippo nel coordinamento provinciale è motivo di orgoglio per il nostro gruppo. È il riconoscimento del lavoro che tanti ragazzi stanno portando avanti anche a Cento, con entusiasmo e spirito di squadra».
Nel comunicato, Roncarati e Alagna hanno inoltre voluto rivolgere un ringraziamento ad Alessandro Travagli, presidente uscente di Gioventù Nazionale Ferrara, «che fin dal primo momento è stato pronto ad accoglierci in questa grande famiglia», e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente provinciale Giacomo Barile.
Gioventù Nazionale Cento continuerà nei prossimi mesi a promuovere iniziative e attività rivolte ai giovani e al territorio, rafforzando la propria presenza e il proprio impegno nella comunità locale.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
SICUREZZA SUL LAVORO: LE ISTITUZIONI FERRARESI UNITE PER LA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Mar 13, 2026 Comando Carabinieri
Cronaca
Terre del Reno: Nuove attività aprono e investono sul territorio
Mar 13, 2026 Giuliano Monari
Cronaca
Torna Ferrara Organistica la rassegna di musica per organo del Conservatorio di Ferrara
Mar 13, 2026 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
video
Cronaca
Cronaca