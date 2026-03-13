Cento – Un importante riconoscimento per Gioventù Nazionale. Filippo Roncarati entra nel coordinamento provinciale



Domenica 8 marzo, durante il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara – il movimento giovanile di Fratelli d’Italia – Filippo Roncarati è stato eletto membro del coordinamento provinciale.

Un risultato che rappresenta motivo di soddisfazione per la realtà centese del movimento e per il lavoro portato avanti sul territorio dai giovani militanti.

«Questa elezione – dichiara Roncarati – rappresenta per me una grande responsabilità e un’opportunità per continuare a lavorare con ancora più impegno per i giovani del nostro territorio. Credo fortemente nell’importanza della presenza dei giovani nella politica: portare idee, energie e una visione per il futuro è fondamentale per costruire una classe dirigente consapevole.

Gioventù Nazionale è prima di tutto una comunità di militanti, di ragazzi che scelgono di investire il proprio tempo, le proprie energie e la propria passione per costruire qualcosa che vada oltre il presente e che possa durare nel tempo. È questo spirito di impegno e appartenenza che ci spinge ogni giorno a lavorare nei territori, tra i giovani, per far crescere una realtà politica viva e radicata».

A esprimere soddisfazione anche il presidente di Gioventù Nazionale Cento, Davide Alagna: «L’elezione di Filippo nel coordinamento provinciale è motivo di orgoglio per il nostro gruppo. È il riconoscimento del lavoro che tanti ragazzi stanno portando avanti anche a Cento, con entusiasmo e spirito di squadra».

Nel comunicato, Roncarati e Alagna hanno inoltre voluto rivolgere un ringraziamento ad Alessandro Travagli, presidente uscente di Gioventù Nazionale Ferrara, «che fin dal primo momento è stato pronto ad accoglierci in questa grande famiglia», e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente provinciale Giacomo Barile.

Gioventù Nazionale Cento continuerà nei prossimi mesi a promuovere iniziative e attività rivolte ai giovani e al territorio, rafforzando la propria presenza e il proprio impegno nella comunità locale.

