CENTO: Un nuovo campo da calcio in erba sintetica al Parco del Reno – video sul canale YouTube

Sabato prossimo 25 ottobre verrà inaugurato il Nuovo campo in erba sintetica al Parco del Reno. Si tratta della riqualificazione del manto in erba sintetica del Parco del Reno di Cento, la conversione e riqualificazione a led dello stesso impianto sportivo. Un intervento atteso da tempo e che finalmente darà una prima importante risposta a necessità tangibili del mondo calcistico. Da sabato, dunque, si potrà contare su un impianto, gestito dalla Centese Calcio, sano, efficiente, utilizzabile tutti i giorni e a tutte le ore, e costruito con le più moderne tecnologie che andrà a vantaggio di moltissimi giovani che si avvicinano al calcio e migliorerà la qualità dell’offerta sportiva del territorio.

