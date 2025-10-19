  • Dom. Ott 19th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

CENTO: Un nuovo campo da calcio in erba sintetica al Parco del Reno – video sul canale YouTube

DiGiuliano Monari

Ott 19, 2025
Post letto da: 53

Sabato prossimo 25 ottobre verrà inaugurato il Nuovo campo in erba sintetica al Parco del Reno. Si tratta della riqualificazione del manto in erba sintetica del Parco del Reno di Cento, la conversione e riqualificazione a led dello stesso impianto sportivo. Un intervento atteso da tempo e che finalmente darà una prima importante risposta a necessità tangibili del mondo calcistico. Da sabato, dunque, si potrà contare su un impianto, gestito dalla Centese Calcio, sano, efficiente, utilizzabile tutti i giorni e a tutte le ore, e costruito con le più moderne tecnologie che andrà a vantaggio di moltissimi giovani che si avvicinano al calcio e migliorerà la qualità dell’offerta sportiva del territorio.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA’ CREMONINI REPLICA A ORGOGLIO CENTESE
Ott 19, 2025 Lettera al Direttore
Cronaca
ORGOGLIO CENTESE: “La Presidente della Commissione Speciale Sanità convochi al più presto una riunione”
Ott 19, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Il 118 scende in piazza per la rianimazione cardiopolmonare: grande partecipazione agli eventi a Ferrara, Cento, Codigoro e Portomaggiore
Ott 18, 2025 Comunicato AUSL FE

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca