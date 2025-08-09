Cento. Vaga di notte per le strade del centro brandendo un tubo di ferro: rintracciato e denunciato dai Carabinieri

L’allarme è giunto alla Centrale Operativa poco dopo la mezzanotte di venerdì e il tempestivo intervento di una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Cento ha permesso di dare una risposta immediata ai timori dei cittadini. A gridare e ad allarmare i passanti un 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica, percorreva le vie della città del Guercino brandendo un tubo metallico mettendo così in potenziale pericolo l’incolumità pubblica. Fermato ed immediatamente disarmato dai militari è stato denunciato alla Procura estense e dovrà rispondere di porto di oggetti atti ad offendere. L’arma improvvisata è invece stata sottoposta a sequestro.

