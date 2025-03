CENTO: Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Arrestato dai Carabinieri 47enne con braccialetto elettronico

La sera del 25 marzo scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Cento e Casumaro hanno arrestato un 47enne residente in una frazione del Centese, dando così esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Tribunale di Ferrara, per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Questo è l’epilogo di una storia di violenze e maltrattamenti che la ex coniuge dell’arrestato ha avuto il coraggio di denunciare, dopo anni di vessazioni, solamente lo scorso gennaio. I Carabinieri di Cento attivatisi immediatamente dopo la segnalazione della donna, hanno svolto accurate indagini che hanno portato all’emissione di una prima misura cautelare da parte del Tribunale estense, il quale vietava l’avvicinamento alla vittima nonchè l’applicazione del braccialetto elettronico.

Tutto ciò non è bastato a placare le attività vessatorie, in quanto l’ex marito, incurante del dispositivo, si è recato nei pressi del luogo di lavoro della donna, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia dell’Arma di Cento allertata per il controllo. In quella stessa giornata ha poi proseguito telefonando alla sede dell’attività lavorativa della donna, dove a rispondere è stato proprio il titolare che, suo malgrado, ha raccolto gli insulti e le minacce rivolte dall’uomo all’ex moglie.

La tempestiva comunicazione dell’escalation delle condotte vessatorie, da parte dei Carabinieri di Cento e Casumaro all’Autorità Giudiziaria estense, ha permesso a quest’ultima di emettere un’ulteriore provvedimento – più grave – che ha disposto la custodia cautelare in carcere del 47enne indagato. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ferrara.

L’Arma ci tiene a ribadire DI NON RESTARE IN SILENZIO E DI CHIEDERE AIUTO ALLE FORZE DELL’ORDINE A CHIUNQUE SIA VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE. Chiama il 112 o il 1522.

Mi piace: Mi piace Caricamento...