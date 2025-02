CENTO: viola più volte l’obbligo di dimora: 25enne arrestato dai Carabinieri e tradotto in carcere. Alcuni giorni fa era stato denunciato per furto e ricettazione

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in orario notturno dopo essere stato arrestato dai Carabinieri di Cento alla fine di ottobre dello scorso anno per furto in abitazione, un pregiudicato 25enne in diverse circostanze aveva violato la misura allontanandosi da casa.

Segnalato dai Carabinieri al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, lo stesso è stato arrestato ieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e tradotto all’Arginone.

Il giovane soltanto alcuni giorni fa era stato denunciato dai Carabinieri per furto e ricettazione: era scappato da un negozio del centro con il bottino di due giubbotti, cinque maglioni, e due paia di pantaloni e, a seguito di perquisizione da parte dei militari della Compagnia di Cento, era stato trovato in possesso di un coltello da cucina e di una fede d’oro ed occhiali da sole provento di furto.

