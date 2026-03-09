Cento. Viola ripetutamente i domiciliari dopo l’escalation di violenza. I Carabinieri lo riportano in carcere.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure giudiziarie da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cento.

Nella mattinata del 7 marzo 2026, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 43enne di nazionalità albanese.

L’uomo era già noto alle cronache per una violenta serie di atti ritorsivi messi in atto a seguito del licenziamento dall’azienda presso cui lavorava. Secondo le indagini condotte dall’Arma, il 43enne si è reso responsabile di danneggiamento seguito da incendio dell’auto della ex titolare che è stata distrutta dalle fiamme causate dal lancio di una bottiglia molotov, di tentato incendio durante un secondo raid in cui ha preso di mira un furgone aziendale che è stato cosparso di liquido infiammabile, nonché di reati connessi come violazione di domicilio e gravi minacce rivolte alla vittima.

L’uomo era stato inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ma, meno di un mese fa, il soggetto aveva collezionato una duplice evasione nell’arco di sole 24 ore.

Le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e la pericolosità sociale dimostrata hanno indotto il G.I.P. del Tribunale di Bologna a emettere un provvedimento di inasprimento della misura detentiva.

Infatti i Carabinieri di Cento hanno rintracciato il 43enne e lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere dei reati contestati e delle ripetute evasioni.

