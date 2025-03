Cento: visita dell’assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi al SS.ma Annunziata

Accompagnato dal Sindaco di Cento Edoardo Accorsi e dalla direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini col suo staff, oggi l’assessore Fabi ha fatto visita all’ospedale centese che rappresenta il “prototipo di quello che deve essere un Ospedale di Distretto”.

“Non si possono capire le soluzioni organizzative dei singoli territori leggendo documenti e immagini, sono esperienze che si debbono vivere, perchè “a distanza” non è possibile percepire la qualità delle relazioni – essenza di cio che stai osservando” ha commentato così l’assessore Fabi la sua visita al SS.ma Annunziata “Cento è modello organizzativo prototipo dell’Ospedale di distretto”.

Una realtà che si distingue, nelle parole dell’Assessore, per il livello di condivisione, collaborazione ed empatia tra coloro che lavorano all’interno di questo ospedale, secondo Fabi “E’ l’empatia l’essenza di questo Ospedale, la caratteristica distintiva che sia abbina alla capacità tecnico professionale”.

Parlando con i giornalisti, la Direttrice Generale Aziende Sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini ha rimarcato come “L’incontro rappresenti una nuova occasione per fare il punto della situazione a favore della popolazione e dell’Assessore regionale, che rende conto di ciò che fa l’Ospedale di Cento, come si articola la sanità centese, con un focus sull’Ospedale ma che fotografa tutta la dimensione distrettuale. Una sanità attenta ai bisogni della popolazione, qualitativamente e quantitativamente elevata”.

Si è appellato, infine, al senso di responsabilità il Sindaco di Cento Edoardo Accorsi in conferenza stampa, rammentando la grande attenzione che oggi si rinnova sul tema della sanità centese distrettuale, in termini di servizi e funzioni ospedaliere e territoriali. “Il rapporto con i professionisti dell’Ospedale di Cento è uno degli aspetti più belli della mia esperienza da Sindaco: professionisti non solo centesi ma che si “sentono” centesi pur provenendo da altri territori”.

Una giornata proficua per conoscere le realtà sul territorio, confrontarsi con i responsabili e i direttori delle Unità Operative e toccare con mano la qualità dei servizi, dalla Ortopedia alla Cardiologia, dalla Radiologia al Pronto Soccorso, dal Day Service al Poliambulatorio Villa Verde.

Presenti, oltre alla Direzione Strategica, la direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari, il responsabile organizzativo dell’Ospedale di Cento Fabio Tassinari, i referenti delle attività sanitarie e infermieristiche, assessore alla Sanità Mario Pedaci il rappresentante del Comitato Consultivo Misto Distretto Ovest Nevio Finotelli, a testimonianza del forte legame con la comunità. Una importante giornata di condivisione sugli investimenti passati, presenti e futuri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...