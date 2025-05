Cerimonia di consegna delle tessere elettorali a neo diciottenni centesi da parte del Sindaco Accorsi

Si è tenuta lunedì 27 maggio in Sala Zarri a Cento, la cerimonia di consegna delle tessere elettorali ad un gruppo di ragazze e ragazzi centesi che nel corso dell’anno hanno compiuto 18 anni. L’iniziativa, svoltasi alla presenza delle famiglie, ha voluto celebrare simbolicamente l’ingresso nella piena cittadinanza attiva dei giovani neo-elettori.



A consegnare le tessere è stato il Sindaco Accorsi, con il supporto dell’Ufficio Elettorale e grazie al lavoro dell’Assessora Gaiani. Durante l’incontro, il Sindaco ha rivolto un messaggio diretto alle nuove e ai nuovi maggiorenni, sottolineando il valore del voto come strumento di partecipazione e responsabilità.



“Questa cerimonia – ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi – vuole essere un momento di accoglienza nella comunità civica e democratica. Ricevere la tessera elettorale non è solo un gesto formale, ma un invito concreto a prendere parte alla vita pubblica. I giovani non sono i cittadini di domani, come spesso si sente dire: sono cittadini dell’oggi, con il diritto e il dovere di far sentire la propria voce. Partecipare significa contribuire a costruire una città migliore, per sé e per gli altri, motivo per cui abbiamo fortemente voluto sin dal nostro insediamento fare questo momento. Un momento molto partecipato per cui voglio ringraziare i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie, che partecipando comprendono pienamente il senso di questa semplice ma importante iniziativa”.

