CESUMARO: Inaugurato il Il Centro del Riuso

Così il Sindaco Accorsi a margine della cerimonia di inaugurazione avvenuta stamani: “Ci sono progetti che arrivano al traguardo dopo un cammino più lungo del previsto. Il Centro del Riuso di Casumaro è uno di questi.

Per chi magari non lo conosce: un Centro del Riuso è un luogo dove gli oggetti che non servono più a qualcuno possono trovare una seconda vita grazie ad altri. È uno strumento semplice, concreto, che aiuta l’ambiente, riduce gli sprechi e sostiene una cultura del recupero.

Il nostro, nato grazie a un finanziamento regionale, ha dovuto affrontare lo stop imposto dal COVID e una lunga attesa prima della consegna, nell’estate 2023. Da lì è iniziata un’altra sfida: trovare le forze giuste per farlo partire davvero.

Abbiamo cercato a lungo, prima nella comunità locale e poi oltre. Dopo mesi di lavoro, finalmente abbiamo incontrato chi ha colto in questo spazio un valore che va oltre il riuso degli oggetti: l’associazione Bethel, che ringrazio.

Bethel ha visto un luogo dove creare legami, condividere energie e costruire comunità. Ed è esattamente questo che immaginiamo anche noi: un punto dove le tante associazioni che ogni giorno si prendono cura della nostra realtà possano fare rete, collaborare, dare vita a nuove iniziative insieme.

Il Centro del Riuso è un impianto completamente elettrificato, dotato di riscaldamento e raffrescamento, circa 140 metri quadrati pensati per essere utili e accoglienti. E l’area verde esterna diventerà uno spazio aperto, dove fare educazione alla sostenibilità, attività con le scuole, incontri e nuove idee.

Un grazie sincero al vicesindaco Salatiello e a tutti gli uffici comunali che hanno seguito questo progetto passo dopo passo, senza mai lasciarlo indietro.

Oggi finalmente lo inauguriamo. E, come spesso accade, le cose più belle sono quelle che hanno richiesto più strada per arrivare.”

