CHE CARATTERE E CHE PARTITA DELLA SELLA, BRINDISI ESPUGNATA CON I LIBERI DI UN PAZZESCO DEVOE

La Sella Cento arriva a Brindisi dopo le due sconfitte contro Pesaro e Fortitudo, intervallate da un weekend di riposo.

Berdini, Nobile, Devoe, Davis Benvenuti da una parte, Brown, Calzavara, Arletti, Ogden e Radonjic dall’altra.

Nobile apre la sfida, riprendendo da dove aveva lasciato contro la Effe, Ogden risponde dall’altra parte e le due squadre faticano a segnare all’inizio, la prima a creare un parziale e proprio la Sella, con due canestri in fila, poi la New Basket torna in parità con la tripla di Calzavara, ma la Benedetto riesce a coinvolgere bene Benvenuti e sfrutta un inizio travolgente di Devoe per il +5 sull’11-16. Tamani e Del Cadia segnano due canestri simili per il 14-18 dei primi 10’ di ottima Sella Cento.

La tripla di Tanfoglio risponde ai liberi di Del Cadia e un approccio più aggressivo di Brindisi, poi Laquintana si iscrive al match, prima con la penetrazione del -1, dopo un altro bersaglio di Benvenuti, poi con il canestro del vantaggio padroni di casa. Moretti schiaccia un assist perfetto di Berdini, facendo vedere tutto il suo atletismo e la partita rimane in grande equilibrio, con le difese a controllare i ritmi e una serie di botta e risposta che non permettono a nessuno di prendere le redini del match, Fantoma e Berdini prima, Brown e Davis poi si scambiano i momenti offensivi delle loro squadre, con Devoe ancora a segnare attaccando l’area, ma l’ultimo squillo è di Ogden che dalla lunetta fa 37-36 dopo 20’.

Grande equilibrio anche nel terzo quarto con la tripla di Nobile a ridare il vantaggio alla Sella, dopo gli ennesimi canestri dall’area di Devoe e Ogden. Brindisi cattura con Calzavara un importante rimbalzo offensivo, dopo una super difesa di squadra, la Sella viene punita dalla tripla di Brown, nuovo contro vantaggio della partita.

La Sella alza i giri difensivi ancora di più ed è bravissima a sfruttarne i vantaggi in transizione, così come si affida a Devoe quando la difesa è schierata: l’ex Orzi pareggia e sorpassa dalla lunetta e mette due possessi con una tripla, poi Davis prima e Benvenuti poi, servito proprio dallo Chef, corrono il campo e fanno 46-53, dopo il libero aggiuntivo e il timeout obbligato per Piero Bucchi. Devoe sfrutta il blocco di Moretti dopo l’1/2 di Del Cadia e Delfino si iscrive ufficialmente a referto, valorizzando ancora di più un grande terzo quarto che finisce 53-59 Benedetto XIV.

Delfino risolve un attacco complicato con un canestro dalla media, ma la Sella è in difesa che sta costruendo il proprio vantaggio, Calzavara si inventa due canestri che riportano in partita squadra e palazzo, spingendo coach Di Paolantonio ad accorrere al timeout. Il capitano della Sella sale in cattedra nel momento più importante, infatti è Lorenzo Benvenuti prima con un jumper dalla media allo scadere dei 24” e poi con un’ottima ricezione e un canestro con fallo dal centro dell’area a ricacciare indietro i padroni di casa e fare +9 Benedetto. Calzavara è l’ultimo a mollare, poi Brindisi ruba un pallone sanguinoso per l’attacco della Sella e Del Cadia conclude il contropiede, il pubblico di casa spinge come mai prima d’ora quest’oggi, Calzavara sente il momento e si prende la squadra sulle spalle con la tripla in isolamento che vale il 69-71 e timeout Di Paolantonio. Del Cadia firma il pareggio, ma nell’azione difensiva commette un fallo antisportivo che manda in lunetta Carlos Delfino, la Sella non riesce ad allungata e allora Laquintana prima e Calzavara poi firmano il vantaggio Brindisi, in mezzo ad un super canestro di Delfino. Siamo entrati nell’ultimo minuto di gara da, proprio il leggendario argentino sbaglia una buona tripla costruita per il +2, ma la Sella regge in difesa e allora si aggiudica l’ultimo tiro.

Devoe attacca la difesa avversaria sul -1 e si guadagna una gita in lunetta, il primo entra dopo un incredibile giro sul ferro, l’ex Orzi mette anche il secondo e a poco meno di 2” dalla fine è 76-77 Benedetto e timeout Brindisi. Calzavara esce dai blocchi per una buona tripla che si spegne sul secondo ferro e, allora, è festa grande in casa Benedetto, perché la Sella ha vinto a Brindisi, meritatamente, comandando praticamente tutta la seconda parte di gara e portando a casa due punti pesantissimi.

NBB BRINDISI: guadalupi, Buttiglione, Brown 11, Arletti, Laquintana 13, Del Cadia 15, Ogden 16, Fantoma 6, Radonjc 2, Calzavara 13

SELLA CENTO: Devoe 26, Tamani 2, Tanfoglio 3, Berdini 3, Delfino 10, Moretti 2, Graziani, Davis 7, Benvenuti 17, Nobile 7

