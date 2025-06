CHIESA DI SAN LORENZO A CENTO: Le Sibille del Guercino Incisioni dalla Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, l’inaugurazione il 15 giugno alle 11.00

Domenica 15 giugno alle ore 11:00, presso la chiesa di san Lorenzo di Cento (spazio espositivo

connesso alla Civica Pinacoteca), inaugura una nuova mostra dedicata all’approfondimento dei temi

legati all’opera del Guercino. Le Sibille del Guercino, a cura di Fausto Gozzi e Valeria Tassinari,

propone una visione d’insieme su quello che fu certamente uno dei temi d’elezione del grande pittore

barocco, attraverso una selezione di stampe antiche derivate da sue opere, selezionate dalla vasta

Collezione di incisioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Il Guercino (Cento, 1591 – Bologna, 1666), nella sua lunga e brillante carriera dipinse e disegnò molte

sibille, le donne sapienti dotate di preveggenza che, già ben presenti nella mitologia e nella storia del

mondo greco-romano, furono poi oggetto di grande attenzione nell’età cristiana, in quanto erano

ritenute le antiche anticipatrici della venuta del Messia, e dunque complementari ai Profeti della

tradizione ebraica.

Il Guercino ha dunque avuto la possibilità di attingere a un ampio repertorio iconografico, non ultimo

quello proposto da Michelangelo nella Volta della Cappella Sistina, ma ha tuttavia saputo conferire

alle sue interpretazioni una cifra stilistica originale e riconoscibile.

La profonda e persistente attenzione dell’artista per questi soggetti emerge, infatti, a partire dalle

prove pittoriche giovanili – come le Sibille della Pinacoteca di Bologna e della Pinacoteca di Cento -,

e si è consolidata negli anni centrali della sua carriera nelle monumentali figure dipinte nella cupola

del Duomo di Piacenza, restando viva fino alla sua ultima produzione, quando l’artista ha ideato

bellissimi quadri da stanza destinati a prestigiose collezioni private, numerosi dei quali si trovano oggi

in grandi musei del mondo.

La storia di queste rappresentazioni consente di ripercorrere l’evoluzione delle tipologie femminili

care al Maestro, da quelle più sanguigne e naturali del primo periodo alle composte bellezze

classicheggianti degli anni tardi. I modelli guerciniani, sospesi tra ispirazione mistica ed eleganza

formale, godettero di grande successo internazionale e furono copiati da un’infinità di pittori e pittrici,

fino a costituire icone di bellezza cui si ispiravano le dame alla moda. Per questo attrassero anche i più

noti incisori d’Europa, che già nel Seicento, ma ancora nel Settecento e nell’Ottocento, ne derivarono

delle stampe, grazie alle quali le opere del Guercino ottennero una notorietà ancor più diffusa.

La mostra, proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in collaborazione con

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento, si incentra, dunque, proprio sul successo delle

varie Sibille guerciniane – la Samia, la Cimmeria, la Libica, L’Ellespontica, la Frigia, la Cumana e

altre. Attraverso una selezione di ventitré incisioni antiche, poste in relazione con i loro modelli

pittorici o grafici, si offre al pubblico un’ inedita occasione per riconoscere le diverse iconografie

guerciniane e per comprendere come sono state restituite nel tempo, attraverso le differenti sensibilità

e abilità tecniche degli incisori.

L’esposizione è visitabile all’interno dell’allestimento “Guercino un nuovo sguardo. Opere

provenienti da Forlì e altri luoghi nascosti”, ai seguenti orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00

alle 19:00 (ultimo ingresso 18:30

Mi piace: Mi piace Caricamento...