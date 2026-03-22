🛑Ponte di Dosso: la chiusura del Ponte di Dosso è attualmente prevista dal 30 marzo al 26 aprile, scongiurata l’ipotesi di contemporanea chiusura dei Poni Nuovo a Cento e quello di Dosso

L’Amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che la chiusura del Ponte di Dosso è attualmente prevista dal 30 marzo al 26 aprile. A partire dal 27 aprile il transito sarà riaperto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino al termine dei lavori, attualmente previsto per la fine del mese di giugno.

Facendo seguito alla comunicazione relativa alla chiusura del Ponte Nuovo prevista per il 27 aprile, si precisa che è stato richiesto e portato avanti il massimo sforzo da parte di tutti gli enti coinvolti e delle ditte incaricate, affinché le fasi di cantiere venissero organizzate in modo da evitare la contemporanea chiusura dei due ponti. Ad oggi, salvo imprevisti, questo obiettivo è stato raggiunto.

“Ringrazio il Comune di Pieve di Cento e il sindaco Luca Borsari per la costante collaborazione, la sinergia e il dialogo continuo che hanno permesso di condividere informazioni e affrontare insieme una situazione complessa – dichiara il sindaco Roberto Lodi –. Come confermato dallo stesso Borsari, si è lavorato attivamente per fare in modo che il ponte di Dosso potesse riaprire in contemporanea con la chiusura del Ponte Nuovo. È un rischio che ancora oggi incombe, ma sul quale si sta lavorando con determinazione per evitarlo. La situazione, come già detto in precedenza, è molto difficile da gestire e si sta creando una sinergia tra tutti i sindaci e tutti gli enti coinvolti per cercare di minimizzare i disagi. Sono situazioni non facili, ma che sono per la sicurezza e il futuro di tutto il nostro territorio. Servono sacrifici da parte di tutti, comprese le amministrazioni comunali, fondamentali per far sì che non si corrano più rischi”.

Il Comune di Terre del Reno si accorda ai ringraziamenti alla ditta CTI e alle ditte subappaltatrici per l’impegno profuso nella gestione delle complesse fasi di cantiere, e rinnova un sentito ringraziamento al Comune di Pieve di Cento per la collaborazione istituzionale dimostrata.

L’Amministrazione comunale ringrazia infine i cittadini per la comprensione e la pazienza dimostrate in una fase particolarmente delicata per la viabilità, con la consapevolezza che i disagi attuali saranno ripagati da infrastrutture più sicure ed efficienti per tutto il territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...