CHRISTIAN, IL SOGNO CHE DIVENTA REALTA’

Un sabato da brividi, un finale da film, un ragazzo che non dimenticherà mai

Sabato pomeriggio, al G&G Stadium, si respirava aria di grande calcio. La Centese affrontava il Valsetta Lagaro in una sfida di alta classifica, una di quelle partite vere, toste, dove servono cuore e nervi saldi.

Ma al novantesimo il tabellone diceva 0-2. Sembrava tutto finito.

E invece no.

Perché il calcio, quello vero, regala emozioni quando meno te lo aspetti.

Il mister si gira, guarda verso la panchina, e incrocia lo sguardo di un ragazzo. Classe 2008, nato il 24 luglio, 17 anni appena compiuti. È uno dei nostri ragazzi dell’Under 19 Élite, punta titolare, uno che vive di gol e di passione.

“Christian, è il tuo momento. Vai.”

Entra. E nel recupero, al novantaduesimo, quando il destino sembrava già scritto, il pallone giusto arriva. Christian non trema: svetta di testa e la mette dentro!

Il G&G Stadium esplode di gioia.

È il gol che accorcia le distanze, quello che riaccende la fiamma, quello che riporta tutti a crederci. E poco dopo, Bomber Toffano completa l’impresa firmando il 2-2 che vale come una vittoria, perché la Centese non muore mai.

Christian viene travolto dall’abbraccio dei compagni, quasi sollevato da terra. È l’eroe del giorno, l’uomo di copertina. A fine partita, tra sorrisi e applausi, una lacrima gli riga il viso: la lacrima di chi ha trasformato un sogno in realtà.

E sì, lo diciamo tutti: le pizze, stavolta, le offrirà lui!

In un weekend dove anche a Bologna si è scritto un piccolo pezzo di storia — con l’esordio del giovanissimo portiere Pessina, classe 2007, — la Centese ha vissuto un’emozione simile, fatta di cuore, coraggio e gioventù. Fatti i debiti paragoni, il sentimento è lo stesso: quello puro, che fa battere il cuore a chi ama questo sport.

Il gol di Christian è un messaggio per tutti i ragazzi delle giovanili: credeteci sempre, perché i sogni non si conquistano in un giorno, ma con passione, rispetto e sacrificio.

Sabato prossimo, la Centese tornerà in campo a Castenaso, con la consapevolezza che la strada è lunga, ma la direzione è quella giusta, con la stessa voglia di emozionare.

