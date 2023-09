Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento: “ecco come si presenta il magazzino sala parto di Cento”

“Mentre la politica, dopo mesi di silenzi, ricomincia con le solite sterili polemiche e reciproche accuse, con la sola intenzione di coprire le proprie pesantissime responsabilità in merito all’ospedale di Cento e in particolare allo slittamento a fine anno della sospensione del Punto nascite, noi Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento continuiamo ad informare sulla realtà dei fatti. Queste due foto presentano cosa sono ora, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la riapertura del Punto nascite al SS. Annunziata, le varie stanze della Zona Parto. Sala travaglio e le stanze dove si partoriva IN PIENA SICUREZZA fino a 800 bambini l’anno, solo una dozzina di anni fa, sono diventate un magazzino di strumentazioni, mobilio e cianfrusaglie varie. Persino una tagliola scoperta nel muro. Per non parlare di ciò che è invece stato trasferito a Cona. Perché la questione è tutta qui: nel distretto ferrarese, che va da Cento al mare, ora si partorisce SOLO a Cona. E questa è una decisione presa dalla politica regionale, con la complicità della Ausl ferrarese e la copertura delle varie amministrazioni comunali compiacenti.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...