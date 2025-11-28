Cittadini in soccorso all’Ospedale di Cento: “Sospesi interventi chirurgici in Ginecologia”

A una settimana dalla riuscita e partecipata Manifestazione in difesa del diritto d’esser curati all’Ospedale di Cento e non a Cona – dove si sono ripercorse tutte le chiusure e depotenziamenti messi in atto al SS. Annunziata negli ultimi tempi e lanciata la proposta di organizzare un Tavolo di studio/programmatico del futuro dello stesso nosocomio, dove far sedere le dirigenze Ausl di Ferrara, Modena e Bologna, oltre agli Amministratori regionali e comunali del territorio – sono pervenute essenzialmente due risposte.

La prima è arrivata dalle Istituzioni comunali, più volte prese in causa e sollecitate durante la Manifestazione di sabato 22 novembre: un silenzio assordante che non fa certo ben sperare chi ogni giorno ha a che fare con i disagi e la mala organizzazione della Sanità pubblica provinciale. Non si sono degnati nemmeno di commentare, non necessariamente positivamente, la proposta sopra citata del Tavolo di studio/programmatico, pensando, evidentemente, che col silenzio poi le questioni si risolvano da sole.

La seconda risposta è arrivata da un’altra disposizione dell’Ausl ferrarese: anche la Ginecologia non effettua più interventi chirurgici e si limiteranno praticamente alle sole isteroscopie e poco altro. L’ennesimo servizio sanitario che non sarà più erogato a Cento, con tutte le conseguenze negative che subirà la popolazione che risiede nel territorio dell’Alto ferrarese.

Il nostro comunicato finisce qui, perché ogni commento è francamente inutile davanti a queste due reazioni. Chiaramente rimane la profonda amarezza nel constatare la drammaticità della situazione, che non ci impedisce, però, di continuare a comunicare e ad accendere quella luce che alcuni vorrebbero tenere spenta sulla realtà.

Cittadini in Soccorso all’Ospedale di Cento

