Cittadini Uniti in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento: Audizione della direzione generale dell’Asl di Ferrara per la situazione del punto nascite e del pronto soccorso dell’ospedale di Cento. “Chiediamo che la seduta sia pubblica”

Dopo la nostra Conferenza stampa del 25 agosto scorso, dove, tra le altre cose, abbiamo fatto presente che la speciale Commissione Ospedale di Cento – costituita il 22 maggio 2023 con le funzioni di: “indagine e studio delle proposte di riorganizzazione dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento e sul Pronto Soccorso presentate da parte degli organi competenti in materia” e di “garanzia nei confronti della cittadinanza, di vigilanza e controllo sulla documentazione relativa alle proposte di riorganizzazione” – era stata convocata una sola volta, il primo giugno, cosa oggettivamente grave e preoccupante, viste le tante questioni in corso al nosocomio centese, su tutte la sospensione nei mesi estivi dell’attività del Punto Nascite, apprendiamo con soddisfazione di una seconda convocazione per il prossimo 20 settembre.

All’ordine del giorno della seduta vi è “Audizione della direzione generale dell’Asl di Ferrara per la situazione del punto nascite e del pronto soccorso dell’ospedale di Cento”.

Data la grandissima importanza dell’evento e richiamando l’assoluta necessità di trasparenza, siamo a chiedere che l’incontro sia reso pubblico con una diretta streaming, così che la cittadinanza possa assistere e giungere a conoscenza diretta di quanto la Direzione generale dell’Asl di Ferrara esternerà durante l’assise.

Ci auguriamo pertanto che i tempi dei silenzi e delle prese d’atto delle decisioni già prese siano terminati e che possa finalmente iniziare quel grande progetto comune di fare dell’Ospedale di Cento una struttura strategica del Servizio sanitario pubblico del territorio dell’Alto ferrarese, oltre a quello delle cinture esterne bolognesi e modenesi. Cittadini Uniti in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento

