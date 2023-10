COACH MATTEO MECACCI PRESENTA UMANA CHIUSI – SELLA CENTO

Nella conferenza prepartita di Umana Chiusi-Sella Cento, coach Matteo Mecacci ha spiegato le possibili insidie con le quali la squadra biancorossa dovrà fare i conti per conquistare la seconda vittoria consecutiva.

“Per dare continuità alla vittoria con Trieste dobbiamo cercare di giocare una partita solida in trasferta, limitando la probabile reazione che Chiusi avrà dopo le quattro sconfitte consecutive; anche lo scorso anno l’Umana partì 0-5 e poi raggiunse comunque i play off, quindi è chiaro che dobbiamo diffidare dalle partenze brutte di determinate squadre perché possono essere diversi i fattori che hanno inciso, visto il calendario e gli infortuni come quello di Stefanini che hanno impedito a Chiusi di giocare al completo quasi tutte le partite fin qui. L’ingaggio di Ceron credo sia volto appunto ad allungare le rotazioni, conoscendo la squadra toscana loro cercheranno di sporcare la partita con cambi in difesa, dando battaglia su tutti i possessi, per cui noi dobbiamo giocare una gara attenta, solida, evitando di subire canestri facili, consci del fatto che fuori casa faremo fatica a segnare 90 punti per vincere il match.

Senza il turno infrasettimanale si può svolgere un lavoro migliore, ci si può concentrare sulle cose positive e limare i difetti, la squadra non si è allenata al completo purtroppo visto che martedì non si sono allenati un paio di giocatori, mercoledì un altro, nessuno è in dubbio per la partita ma sicuramente non è stata una settimana piacevolissima; stiamo lavorando sull’attacco e la difesa, chiaro che tornare in palestra con una vittoria dà sempre uno spirito diverso.

Dobbiamo cercare di resistere alla possibile reazione di Chiusi tentando di non farli accendere sulle loro peculiarità offensive ed evitando di concedere tiri facili e secondi tiri sui rimbalzi difensivi, ci adegueremo alle loro caratteristiche per giocare una partita di energia”.

Credit fotografico Antonio Iachini

