COACH MECACCI NEL PREPARTITA DI SELLA CENTO – ASSIGECO PIACENZA

Dalla sala stampa della Baltur Arena arrivano le parole di Matteo Mecacci, fresco della vittoria contro la Tezenis Verona, che spiega le insidie dell’infrasettimanale di mercoledì contro l’Assigeco Piacenza.

“Giocare le prossime partite ravvicinate in casa è positivo perché non si viaggia e quindi possiamo riprendere le energie mentali e fisiche dopo la trasferta vincente di Verona.

Giochiamo con un’altra Piacenza rispetto a quella incontrata in Supercoppa, sia per i recuperi di Skeens e Filoni che sono giocatori determinanti in attacco e in difesa, ma soprattutto perché è un roster di 10 giocatori che ha battuto agevolmente Rimini in casa ed è rimasto per 40 minuti competitivo in un campo difficile come quello di Udine. Per questo la Sella dovrà fare una partita di grande attenzione perché l’Assigeco è una squadra forte e ben costruita, che fa dell’atipicità il suo punto forte: con Skeens c’è un riferimento chiaro in attacco, ma quando giocano Serpilli o Miller da finto centro aprono il campo in una maniera pazzesca, anche grazie al metronomo Sabatini che è in grado di far accendere con i suoi passaggi i tiratori. Sarà quindi una partita che ci vedrà impegnati molto sulle nostre regole difensive perché altrimenti rischiamo di portare la gara su un punteggio alto, rendendo così Piacenza favorita”.

Credit fotografico: Antonio Iachini.

