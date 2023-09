COACH MECACCI PRESENTA FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – SELLA CENTO

Dalla sala stampa della Baltur Arena, il coach biancorosso Matteo Mecacci ha così commentato il prossimo impegno di Supercoppa della Sella Cento, che sarà ospite della Flats Service Fortitudo Bologna domani (sabato 16 settembre) alle 20:30 al Palasavena.

“Sia noi che la Fortitudo abbiamo vinto contro Piacenza, quindi la partita di domani sarà uno scontro diretto, chi vince passa. Le chiavi della gara secondo me saranno le solite, la squadra di casa con i lunghi Freeman e Ogden abili in movimento spingerà molto in velocità e giocherà una partita aggressiva; noi, avendo le rotazioni più corte vista l’assenza nel reparto lunghi di Davide Bruttini, che è fuori per motivi precauzionali, dovremo cercare di gestire il ritmo e fare una partita sulla base degli allenamenti fatti in settimana, provando a sperimentare alcune situazioni”.

“La cosa fondamentale per questa partita”, aggiunge l’allenatore della Sella, “è che non si faccia male nessuno, come è successo nella scorsa gara con l’Assigeco che ci ha portato a non avere Bruttini per tutta la settimana, unitosi all’infortunio di Dino Bocevski in allenamento a cui va il mio personale abbraccio per un ragazzo 2003 che ha subito un infortunio così serio. Al netto di questo abbiamo due giocatori in meno nel settore dei lunghi, quindi ci stiamo adattando nella preparazione, abbiamo svolto una settimana molto intensa nei carichi di lavoro come era stato deciso con il preparatore. Domani dobbiamo sperare che nessuno si faccia male, gestire il minutaggio del reparto dei lunghi, per poi lavorare la prossima settimana il più al completo possibile, visto che fino ad ora tra infortuni e acciacchi vari la preparazione non è andata precisamente come speravamo; però ora dobbiamo pensare a noi e lavorare le ultime due settimane”.

