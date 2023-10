COACH MECACCI PRESENTA SELLA CENTO – APU OLD WILD WEST UDINE

Il coach della Sella Cento Matteo Mecacci ha risposto così ad alcune domande relative all’impegno di domenica 29 ottobre alla Baltur Arena contro l’Apu Udine:

“Domenica ci aspetta una partita difficile contro una squadra che è a 4 vittorie e una sconfitta, sul campo di Verona dove non è banale fare risultato. Giochiamo contro uno dei migliori attacchi del campionato che tira con il 40% da tre punti, inoltre Udine ha tre giocatori in doppia cifra di media quindi è chiaro che sarà una gara che non potrà prescindere dalla nostra attenzione difensiva; i loro playmaker Caroti e Monaldi hanno già vinto il campionato in diverse occasioni, Alibegovic l’ha vinto a Cremona, possono contare su giocatori di talento come Clark, Delia e Gaspardo, insomma sono una squadra che non a caso punta alla promozione quindi dovremo battagliare.

Tutte le partite contano e sono l’occasione per muovere la classifica, è chiaro che sappiamo qual è il valore di Udine, dovremo fare una prestazione diversa rispetto a quella contro Chiusi altrimenti è impossibile vincere; giochiamo nel nostro palazzetto, abbiamo lavorato duramente in settimana per provarci, servirà una reazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...