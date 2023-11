COACH MECACCI PRESENTA SELLA CENTO – HDL NARDÒ

Queste le parole di coach Matteo Mecacci su l’HDL Nardò che sarà ospite della Sella Cento, domenica 5 novembre:

“Nardò è una squadra molto forte, lo ha dimostrato l’anno scorso giocando i playoff e quest’anno ha aumentato ancora di più il proprio potenziale offensivo, i due americani sono molto performanti, Russ Smith nel corso della stagione scorsa ha fatto vedere di cos’è capace all’interno di questa categoria, i due playmaker sono due giocatori che danno intensità, hanno capacità di colpire dall’arco e attaccare il ferro; in tutto ciò hanno aggiunto un giocatore d’area importante come Iannuzzi che è nettamente uno dei migliori lunghi del campionato per cifre, valutazione e capacità di giocare all’interno del pitturato, infatti Nardò appoggia tanto la palla sul suo lungo. All’interno di questa squadra che era già forte in partenza, visti alcuni problemi fisici, hanno deciso di fare subito mercato prendendo due giocatori che hanno esordito contro Orzinuovi che sono Baldasso e Borra; ciò testimonia ancora di più la competitività di questo girone, dove qualsiasi squadra proverà a rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi.

In questi tre giorni con partite così ravvicinate si può lavorare su poche cose oltre la tattica, è chiaro che sapevamo che questa non è la settimana dove si può dare continuità agli allenamenti, dobbiamo provare a giocare un numero di partite inusuale in pochi giorni, per cui la squadra deve essere brava a adattarsi alle caratteristiche degli avversari che cambiano di giornata in giornata e deve essere pronta a replicare la stessa energia all’interno di ogni singolo match”.

