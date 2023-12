COACH MECACCI PRESENTA UNIEURO FORLÌ – SELLA CENTO

Matteo Mecacci dalla sala stampa della Baltur Arena ha risposto così ad alcune domande riguardo il momento della squadra e la difficile trasferta contro la Unieuro Forlì;

“Forlì è insieme a Udine l’unico campo imbattuto di tutta la serie A2, compreso l’altro girone, è chiaro quindi che ci aspetta una partita difficilissima alla luce purtroppo degli infortuni che ci sono accaduti questa settimana, su tutti ovviamente quello di Wendell Mitchell che sarà assente un bel po’ dal campo; però questo è un campionato dove ogni partita vale tantissimo per cui noi dovremo andare a Forlì cercando di pareggiare quanto meno la loro energia, anche se non sarà facile. Sono una squadra molto grossa sia negli esterni che nei lunghi, sono i migliori per numero di tiri dai due e la prima per tiri liberi conquistati ogni partita, hanno un grande impatto a rimbalzo; quindi noi dovremo cercare sicuramente di pareggiare la loro energia per non essere travolti dalla loro fisicità, in attacco la nostra costante deve essere il movimento di palla e cercare di creare più tiri aperti possibili e farli muovere in difesa, sapendo che hanno uomini per cambiare sistematicamente e per rallentare l’attacco avversario.

L’inserimento di Max Ladurner procede gradualmente ma bene, è un ragazzo molto disponibile, come ho già detto nella conferenza stampa post Cividale, non ha molta esperienza ma di certo non gli mancano la freschezza, l’atletismo, la gioventù e la voglia di fare bene, a riprova di ciò ha avuto in queste tre partite un minutaggio consistente per un ragazzo del 2001 e il lavoro contribuirà a farlo crescere ulteriormente; la settimana di allenamenti è stata purtroppo complicata anche per via dell’infortunio della nostra guardia americana”.

