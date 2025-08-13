Codigoro. Anziano investito e lasciato sul ciglio della strada: i Carabinieri scoprono in poche ore il presunto responsabile.

Nella mattinata del 13 agosto 2025, i Carabinieri della Stazione di Codigoro hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali ed omissione di soccorso.

La sera precedente, l’uomo, alla guida di un furgone aziendale, percorrendo via Fronte in direzione della frazione Italba, ha urtato con lo specchietto laterale destro un pedone di 74 anni che camminava sul margine della carreggiata con il suo cane, facendolo cadere rovinosamente a terra. Senza fermarsi a prestare aiuto, si è dato subito alla fuga.

La vittima, soccorsa da passanti e trasportata all’Arcispedale Sant’Anna di Cona, ha riportato gravi fratture con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Grazie a rilievi tempestivi, al rinvenimento sul luogo dell’incidente dello specchietto perso sul posto a seguito del grave impatto e alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, i carabinieri di Codigoro sono riusciti a risalire al veicolo e al suo conducente in tempi rapidissimi.

