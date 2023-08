CODIGORO: arrestato ventottenne per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale

Nel corso del weekend che anticipa il ferragosto, i militari della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i servizi finalizzati a prevenire le c.d. stragi del sabato sera e la consumazione dei reati legati alla c.d. movida dei locali notturni.

In tale contesto alle prime luci dell’alba di domenica, mentre erano intenti ad effettuare controlli agli automobilisti mediante l’utilizzo dell’etilometro, i Carabinieri di Porto Garibaldi, Lido Estensi e del Nucleo Operativo Radiomobile hanno fermato un appariscente SUV. L’autista è stato sottoposto a controllo e come da prassi è stato identificato anche il passeggero.

Ma proprio mentre erano in corso le verifiche del tasso alcolemico del conducente, poi risultato nella norma, l’altro occupante del mezzo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di alcool, ha iniziato a minacciare di morte i Carabinieri e, nonostante i vari tentativi anche dell’amico di riportarlo alla calma, lo stesso si è scagliato contro i militari che lo hanno subito contenuto ed immobilizzato. In tali fasi concitate due Carabinieri hanno riportato contusioni varie e sono stati medicati presso il P.S. dell’Ospedale del Delta di Lagosanto (FE).

L’uomo invece, un ventotenne italiano, è stato arrestato con l’accusa di minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e nella mattinata del 14 agosto è comparso davanti al Giudice estense che ha convalidato l’arresto, rimettendolo in libertà in attesa del giudizio.

