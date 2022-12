CODIGORO: Dieci anni di truffe e falsi, ora deve scontare 8 anni e mezzo di carcere, rintracciato ed arrestato dai Carabinieri

Dal 2006 al 2016 aveva commesso una serie di truffe per le quali era stato più volte giudicato dal Tribunale di Ferrara e ritenuto colpevole, il totale delle pene inflitte a C.F., palermitano 53 enne noto agli uffici di polizia, ammontano ad otto anni e sette mesi di reclusione. La Procura della Repubblica Estense ha emesso quindi, a carico del condannato, un ordine di esecuzione per la carcerazione che è stato inoltrato alle forze di polizia. Nella tarda serata di sabato 3 dicembre 2022 i Carabinieri della Stazione di Ostellato (Fe) hanno rintracciato l’uomo in Codigoro e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito il condannato è stato trasferito al carcere ferrarese di via dell’Arginone ove sconterà la pena detentiva inflittagli.

