Codigoro (FE). Condannato a oltre 5 anni di reclusione: rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Nel pomeriggio del 2 dicembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Codigoro hanno individuato e arrestato un 43enne del posto destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Rovigo, per le diverse condanne susseguitesi in materie di stupefacenti, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio.

Il provvedimento di cumulo trae origine da vicende giudiziarie maturate per reati commessi nella provincia estense tra il 2003 e il 2023, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e per truffa. La particolarità di quest’ultima consisteva nel mancato pagamento dei pedaggi autostradali: l’uomo con la sua auto si accodava a quella di automobilisti muniti di dispositivo di telepedaggio, in modo tale da non dover corrispondere il costo della tratta autostradale percorsa, incurante degli occhi elettronici che comunque immortalavano i mancati pagamenti.

L’uomo, rintracciato nel centro abitato di Codigoro durante un mirato servizio di controllo del territorio, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove dovrà scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione.

