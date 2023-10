CODIGORO: viola le prescrizioni degli arresti domiciliari, arrestato trentaquatrenne

Nella nottata dell’11 ottobre scorso, i Carabinieri della Stazione di Codigoro, durante un controllo di un giovane sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di incontro con persone estranee al nucleo familiare, avevano trovato nascosto in un armadio un trentacinquenne, il quale era stato arrestato poiché trovato nella disponibilità di alcune dosi di eroina e di marijuana.

Contestualmente i militari della Stazione CC di Codigoro avevano segnalato per la violazione commessa il trentaquatrenne agli arresti domiciliari, sottoposto a detta misura per reati in materia di stupefacenti, e la Corte d’Appello di Bologna nella giornata del 25 ottobre ha sostituito la misura con quella della custodia cautelare in carcere.

In esecuzione di tale provvedimento i Carabinieri hanno arrestato il trentaquatrenne che, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara.

