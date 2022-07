COMACCHIO: Arrestato dai Carabinieri spacciatore milanese condannato a due anni di reclusione.

ARGENTA: Arrestato con lo stupefacente, scovato da Carabinieri e Polizia Locale.

Continua incessante nell’argentano l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri, che nelle sere trascorse, con l’ausilio determinante delle unità cinofile della Polizia Locale di Ferrara, hanno portato al rinvenimento di hashish e marijuana a carico di un portuense ed un ravennate. Le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno proceduto al controllo delle aree solitamente frequentate da tossicodipendenti e spacciatori, sottoponendo a perquisizione due giovani M.N., 28 enne portuense, trovato in possesso di più dosi di Hashish e marijuana, già suddivise e pronte per la vendita, e M.L., 22 enne ravennate, nelle cui tasche vi erano tre grammi di hashish. Al termine delle attività, condotte anche con i cani antidroga, il ravennate veniva segnalato alla Prefettura di Ferrara quale assuntore di stupefacenti, mentre il portuense veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’autorità giudiziaria estense, ricevuti gli atti dell’arresto, disponeva la liberazione del giovane in attesa del processo con rito ordinario. Continueranno per tutto il periodo estivo le attività antidroga nel portuense, anche con l’importante contributo delle unità cinofile della Polizia Locale ferrarese.

ARGENTA: Deve scontare la pena detentiva per maltrattamenti in famiglia, arrestato dai Carabinieri

Nella serata di martedì 26 luglio 2022, i Carabinieri della Stazione di Argenta (Fe), hanno rintracciato in quel comprensorio il cittadino pachistano K.I., 30 enne domiciliato nel portuense, raggiunto da un odine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ferrara, a seguito di sentenza passata in giudicato che lo ha ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2012 ed il 2014. Lo straniero dopo l’arresto è stato trasferito al Carcere di via dell’Arginone, ove sconterà la pena detentiva di tre anni di reclusione, a cui è stata anche associata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di cinque anni.

COMACCHIO: Arrestato dai Carabinieri spacciatore milanese condannato a due anni di reclusione.

La mattina del 26 luglio 2022, i Carabinieri della Stazione di Comacchio (Fe) hanno dato corso ad un “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribuinale di Ferrara, nei confronti di condannato ammesso a scontare la propria pena in regime di detenzione domiciliare. L’arrestato R.D.E., 50 enne milanese, da tempo domiciliato nel littorale, dovrà ora espiare pena residua di due anni di reclusione per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nel 2018 a Milano. Al termine delle formalità rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, come disposto da a.g. mandante, ove sconterà la pena comminatagli.

