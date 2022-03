COMACCHIO: Camionista violento al McDonald’s, arrestato per resistenza dai Carabinieri

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 marzo 2022, presso il McDonald’s, situato lungo la Statale 309 Romea all’altezza di Comacchio (Fe), località Porto Garibaldi, si presentava un autotrasportatore trevigiano che, dopo aver parcheggiato il suo mezzo pesante, si accingeva a consumare il pranzo presso il fast food. Il 45 enne si dirigeva direttamente al banco per ordinare le pietanze ma la cameriera lo informava che doveva formulare l’ordine utilizzando i totem digitali presenti nel locale. L’uomo, poco avvezzo all’uso del sistema, era in difficoltà e veniva aiutato nelle operazioni dalla ragazza. Dopo più tentativi, spazientito, iniziava a colpire il totem con calci e pugni, invitato dalla dipendente dell’esercizio pubblico a desistere. Irritato anche dalle richieste della giovane l’uomo la colpiva al volto con uno schiaffo. Immediatamente interveniva, in aiuto della sventurata dipendente, il responsabile del punto vendita, che veniva a sua volta aggredito, essendo tuttavia quest’ultimo esperto di arti marziali, riusciva a bloccare ed atterrare l’aggressore, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, allertati dagli avventori del locale. Le pattuglie dell’arma, che stavano effettuando dei controlli in zona, giungevano sul posto in pochi minuti e cercavano di comprendere quanto accaduto nonché identificare l’autotrasportatore, questi però decideva di aggredire anche i militari che lo arrestavano. Sul posto sopraggiungeva anche personale del 118 che prestava le prime cure alle persone coinvolte. Dopo le formalità di rito M.Y, trevigiano 45 enne, già noto alle forze di polizia, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi la mattina di venerdì 18. Il Giudice monocratico del Tribunale estense, dopo la convalida dell’arresto, rinviava l’udienza dibattimentale al 29 marzo, applicando all’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Conegliano (Tv).

