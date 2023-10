COMACCHIO: continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio come di consueto, al fine di prevenire la consumazione dei reati in genere e le c.d. stragi del sabato sera in particolare, hanno effettuato una serie di controlli straordinari lungo la costa interessata ancora da un notevole flusso turistico determinato dal clima ancora estivo.

Nel corso del servizio le Stazioni CC di Lido degli Estensi e Porto Garibaldi nella giornata di domenica hanno rispettivamente denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

un 30enne di Comacchio il quale, controllato a bordo della sua vettura a Comacchio, rifiutava di sottoporsi a prova etilometrica e ad accertamenti sanitari finalizzati a stabilire eventuale assunzione di stupefacenti. Lo stesso inoltre durante le fasi di identificazione, minacciava e proferiva frasi oltraggiose contro i Carabinieri. Allo stesso veniva ritirata la patente e la sua auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

un 50enne bolognese, sorpreso a Lido degli Estensi alla guida di furgone con un tasso alcolemico quasi al triplo del consentito. Allo stesso veniva ritirata la patente di guida.

Nello stesso contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Porto Garibaldi hanno effettuato un controllo presso un bazar gestito da cittadini bengalesi a Lido di Pomposa, denunciando il titolare perchè metteva in vendita accessori per telefoni cellulari e giocattoli per bambini alcuni dei quali con marchio “CE” contraffatto ed altri privi di tale contrassegno, sottoposti rispettivamente a sequestro penale e amministrativo. Venivano elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di euro 5.000,00 circa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...