COMACCHIO: controllato a bordo della sua auto con oltre due etti di cocaina e 1300 euro in contanti: arrestato studente straniero

Nel pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio hanno fermato all’uscita del raccordo Ferrara – Mare durante un normale controllo una Golf condotta da un giovane straniero in regola con i documenti. Durante il controllo i militari hanno percepito subito un deciso odore di marijuana non appena il giovane ha abbassato il finestrino per consegnare loro i propri documenti. Pertanto hanno deciso di sottoporlo a perquisizione, rinvenendo occultati nei suoi pantaloni oltre 200 grammi di cocaina, 1300 euro in contanti e due dosi di marijuana.

Dopo alcuni accertamenti svolti e da un mazzo di chiavi rinvenute, i militari hanno individuato la stanza di un B&B di San Giuseppe di Comacchio ove il giovane, residente nella provincia brianzola, da poco tempo aveva occupato una stanza. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga che sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane, attualmente disoccupato, con un solo precedente di polizia, è stato quindi tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Ferrara come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura estense.

Nel pomeriggio del giorno 8 gennaio il Tribunale Estense ha convalidato l’arresto, sottoponendo il giovane all’obbligo di dimora nel luogo di residenza in attesa del processo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...