COMACCHIO: controlli agli esercizi pubblici ed alle violazioni al Codice della Strada dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio: due esercizi sanzionati ed una denuncia.

Nella serata del 4 luglio 2023, in Comacchio e Codigoro, i militari delle Stazioni Carabinieri di Comacchio e Codigoro e del Nucleo Operativo Radiomobile, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al controllo esercizi pubblici ed alla prevenzione dei reati in genere, hanno fatto accesso in due esercizi commerciali, una friggitoria ed un minimarket della città lagunare sanzionando amministrativamente i rispettivi titolari per avere esercitato la somministrazione di bevande e generi alimentari negli in spazi attigui alle loro attività senza la prevista autorizzazione, contestando loro sanzioni per la somma complessiva di oltre euro 2000,00 circa.

Nello stesso contesto operativo sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica estense:

un 54enne residente nel rodigino quale presunto autore del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool in quanto sorpreso in Lido delle Nazioni alla guida della propria vettura con tasso alcolemico pari al doppio del consentito. Allo stesso è stata immediatamente ritirata la patente;

un pensionato settantenne ed un suo conoscente 59enne, entrambi di Codigoro, quali presunti autori dei reati di detenzione abusiva ed omessa custodia di una carabina ad aria compressa e di una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

COPPARO: Derubava i clienti dei supermercati. Identificata e denunciata dai Carabinieri.

Dei clienti di alcuni supermercati di Copparo, nei primi giorni del mese di giugno, sono stati oggetto di attenzioni sgradevoli da parte di una giovane donna che, approfittando dei momenti di distrazione che possono cogliere chiunque mentre si ripone la spesa all’interno dell’autovettura, o mentre si posa il carrello, rapidamente si impossessava di loro effetti personali per poi dileguarsi confondendosi col resto della clientela.

Spesso le vittime, scelte con cura tra persone anziane, sole e più vulnerabili, si accorgevano dell’ammanco solo quando era troppo tardi, data la particolare abilità della donna nel colpire e far poi perdere le proprie tracce. Dopo alcune denunce di furto la questione è stata oggetto di attenzione da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Copparo, che si sono messi all’opera con osservazioni mirate, acquisizione di testimonianze e scandaglio delle riprese dei circuiti di videosorveglianza. Proprio da queste attività di indagine i militari dell’Arma sono riusciti a identificare la giovane donna e a denunciarla all’Autorità Giudiziaria in quanto indiziata del reato di furto aggravato.

