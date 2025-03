COMACCHIO. Controlli dei carabinieri nel fine settimana nella località turistica del litorale: 3 persone denunciate

Una intensa operazione di controllo del territorio è stata condotta dai militari della Carabinieri della Compagnia di Comacchio in occasione della prima domenica primaverile caratterizzata dal bel tempo e da numerose presenze turistiche.

I servizi, organizzati per prevenire le stragi lungo le principali arterie stradali e reprimere i reati, hanno portato a diverse segnalazioni per violazioni penali. In particolare:

un 40enne è stato denunciato alla Procura estense essendo stato sorpreso alla guida della propria auto sulla SS309 Romea con tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito, con conseguente ritiro della patente; un 30enne straniero, oltre ad essere stato trovato alla guida con un livello di alcool oltre il doppio del consentito, da accertamenti ulteriori è risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto sono state avviate nei suoi confronti anche le procedure per l’espulsione; infine un uomo di 35 anni è stato denunciato perché in tasca occultava un coltello di oltre 10 cm.

Tale operazione si inserisce in un più ampio programma di controlli coordinati sul territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme che continueranno anche nei prossimi fine settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...