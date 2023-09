COMACCHIO: controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio con i Reparti Speciali

Nella giornata del 20 settembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna e della Stazione Forestale di Comacchio, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere ed in particolare per verificare il rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro e sanitarie rispettivamente nei cantieri edili e negli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente un cantiere edile sui lidi, nr. 5 attività commerciali, nr. 17 lavoratori, ed elevate sanzioni amministrative, in particolare a carico di un bar di Codigoro, per la somma complessiva di euro tremila circa per carenze sui requisiti generali in materia di igiene e tracciabilità dei prodotti somministrati con richiesta di provvedimenti prescrittivi o sospensivi all’ ASL di Ferrara.

Nello stesso ambito un automobilista è stato denunciato poiché, fermato per un controllo alla circolazione stradale, rifiutava di esibire ai Carabinieri i propri documenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...